Москалькова выразила надежду на продолжение обмена пленными между РФ и Украиной

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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что обмены пленными между Россией и Украиной продолжатся. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что ее главной задачей является гуманитарная миссия, связанная с установкой местонахождения без вести пропавших. Кроме того, добавила Москалькова, она должна способствовать обмену пленными.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ заявила о существовании доказательств, что попавших в плен на Украине российских военнослужащих пытали. По словам омбудсмена, судебные процессы над военнопленными россиянами проходили в ускоренном порядке и с многочисленными нарушениями. Она добавила, что по каждому человеку проводят индивидуальную работу.

