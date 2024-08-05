ТАСС: взрывы прогремели в Харькове и нескольких областях Украины

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Взрывы раздались в Харькове, а также в Винницкой и Киевской областях Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

На данный момент сирены воздушной тревоги работают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Ранее взрывы были слышны в Киеве. Тогда также сообщалось о взрывах в районе Полтавы, города Вознесенска в Николаевской области, в Белой Церкви в Киевской области и трех сериях взрывов в Харькове.

До этого Минобороны РФ сообщало, что ударом "Искандера-М" был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и место скрытого хранения артиллерийского вооружения в промзоне населенного пункта Краматорск.