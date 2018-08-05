Макфол прокомментировал назначение Сигала на пост спецпредставителя МИД РФ

05 августа 2018, 10:23
Фото: АР/Misha Japaridze
Экс-посол США в Москве Майкл Макфол прокомментировал назначение актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Запись бывший дипломат сделал у себя в Twitter.
"Теперь Сигал стал российским гражданином? Это будет "интересно": Россия назначила Стивена Сигала спецпредставителем по улучшению отношений с Америкой", – написал Макфол.
В другом твите он ограничился одним словом – "безнадежно", не уточнив, что имеет в виду.
В российском МИД заявили, что Сигал будет заниматься "содействием дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере". В эту сферу входят культура, искусство, общественные и молодежные обмены и другое.
При этом речь идет об общественно-политической должности, что не предполагает денежного вознаграждения.
Сам Сигал, ставший гражданином РФ в 2016 году, заявил, что всегда хотел помочь наладить отношения между двумя странами.
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