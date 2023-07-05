В разведке США подтвердили, что агенты ЦРУ работают на Украине – СМИ

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Американская разведка подтвердила, что агенты ЦРУ осуществляют деятельность на Украине, передает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного офицера разведслужбы.

"Находится ли ЦРУ на территории Украины? Да", – поделился он.

По словам источников журнала, Центральное разведывательное управление играет большую роль в действиях Штатов в стране. Вместе с этим один из инсайдеров отметил, что деятельность разведки не является злонамеренной.

Авторы материала рассказали, что у них не получилось выявить точное количество сотрудников ЦРУ, действующих на Украине. Однако, продолжили они, источники предположили, что в государстве одновременно не работают более 100 человек.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бернс рассказал, что в последнее время у ведомства растут возможности для вербовки агентов в России. Он отметил, что в стране возрастает недовольство из-за украинского конфликта, продолжающее "постепенно разъедать руководство страны".

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