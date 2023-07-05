Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

Фото: ТАСС/Zuma/Ukraine Presidency

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний, которые зарегистрированы в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В черном списке оказалась в том числе компания "Альфастрахование".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – следует из текста документа.

Ранее украинский президент утвердил указ о введении санкций сроком на десять лет в отношении российской энергокомпании "Мосэнергосбыт". Меры в сторону организации содержат 14 ограничений.

Помимо этого, Зеленский внес в стоп-лист 190 физлиц сроком на десять лет. В перечне есть и граждане России. Также ограничения были введены в отношении 291 юридического лица, в том числе российских заводов и компаний.