Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкин

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.

"Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершится в 18:00 6 июля. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов также возможен не позднее 5 июля", – сказал собеседник агентства.

По последним данным избирательной комиссии, на выборы в Мосгордуму выдвинуты 414 человек, из которых только 40 кандидатов прошли процедуру регистрации. Среди них – представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, которым не требуется сбор подписей, а также самовыдвиженцы.

В Мосгоризбиркоме добавили, что на предстоящие выборы были заверены списки кандидатов 17 партий. Окончательный список станет известен не позднее 17 июля.

Ранее сообщалось о создании Штаба по контролю за электронным голосованием. Он будет контролировать ход экспериментального электронного голосования. Его впервые применят на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".

Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.

