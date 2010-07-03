Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгоризбирком.
"Процедура выдвижения кандидатов завершилась в 18:00 пятницы, а подача документов на регистрацию, включая подписи избирателей при необходимости, завершится в 18:00 6 июля. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов также возможен не позднее 5 июля", – сказал собеседник агентства.
По последним данным избирательной комиссии, на выборы в Мосгордуму выдвинуты 414 человек, из которых только 40 кандидатов прошли процедуру регистрации. Среди них – представители КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР, которым не требуется сбор подписей, а также самовыдвиженцы.
В Мосгоризбиркоме добавили, что на предстоящие выборы были заверены списки кандидатов 17 партий. Окончательный список станет известен не позднее 17 июля.
Ранее сообщалось о создании Штаба по контролю за электронным голосованием. Он будет контролировать ход экспериментального электронного голосования. Его впервые применят на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин".
Проголосовать онлайн за кандидатов в депутаты Мосгордумы можно будет на портале госуслуг Москвы. Для этого нужно заранее подать заявку, и в день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Первое тестирование электронного голосования пройдет 10 июля на выборах глав студсовета.
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