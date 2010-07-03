В Госдуме оценили инициативу Словакии об отмене санкций

В Госдуме положительно отозвались на слова депутата Национального совета Словакии Петера Марчека о работе над резолюцией по отмене антироссийских санкций.
"Антироссийские санкции бьют больше по экономике европейских стран, поскольку Россия всегда была самым большим и надежным торгово-экономическим партнером. Не сразу, но санкции будут отменяться в Европе, так как они не имеют никакой логики", – цитирует RT члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.
Ранее стало известно, что словацкая партия "Мы семья" готовит для внесения в парламент резолюцию об отмене экономических ограничений. По словам депутата Марчека, санкции негативно влияют на экономику всего Евросоюза и мешают налаживанию конструктивного диалога с Москвой.
Накануне Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС. В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянское правительство будет работать над созданием условий для отмены санкций.
27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.
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