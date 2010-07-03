На Украине задумались над освоением Арктики

Украина рассматривает возможность присоединиться к освоению Арктики, рассказал украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком", – сказал Яцюк.
Также дипломат сообщил, что в рамках поездки он подтвердил намерение Украины сотрудничать с Норвегией по вопросам Арктики.
Яцюк подчеркнул, что украино-норвежские отношения за последние годы укрепляются. Это касается сферы политики, экономики и гуманитарной помощи.
В апреле спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в скором времени будет принято решение о признании части арктического шельфа территорией России. Он отметил, что благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии.
Ранее подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России.
Предстоящие действия РФ в регионе будет определять стратегия развития арктической зоны РФ до 2035 года. Соответствующий проект разрабатывается. Иванов отметил, что документ должен учитывать все интересы российской стороны.
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