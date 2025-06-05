Экс-канцлер ФРГ Меркель сочла единство ЕС и США убедительным ответом Путину

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Евросоюзу и США необходимо сохранить свое единство, чтобы дать "убедительный ответ" Владимиру Путину от Запада. Таким мнением поделилась экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Hospodářské noviny.

Политик заявила, что западные страны должны продолжать оказывать поддержку Украине и укреплять ее обороноспособность даже после завершения конфликта. Также она указала на важность сохранения Запада в его нынешнем виде.

Ранее Меркель призвала западные страны не допустить победы России в украинском кризисе. Она отметила, что НАТО должна оказывать Украине военную помощь так, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Экс-канцлер ФРГ привела в пример бывшего президента США Джо Байдена, который поддержал Киев, но ограничил поставки вооружений.

При этом политик рекомендовала не упускать из виду интересы Москвы. По ее мнению, точка зрения Путина о Западе и расширении НАТО на восток должна обсуждаться мировыми лидерами.