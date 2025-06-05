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Военные ВСУ расстреляли из танка центральную больницу в Волновахе в Донецкой Народной Республике, в которой их лечили. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице", – приводит РИА Новости слова омбудсмена.

Морозова охарактеризовала ведение войны со стороны Киева как осознанное нанесение ударов по гражданским, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. Тем не менее международные организации продолжают игнорировать подобные преступления ВСУ.

Боевики ВСУ обучились пыткам от американских специалистов и использовали их методы во время истязаний российских военных, которые попали в плен, заявлял председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

В свою очередь, спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что украинские военнопленные подтверждают, что им приказывали уничтожать русскоязычное гражданское население. Дипломат отметил, что военнопленным сложно осознавать, что режим, который они помогали создавать и поддерживать, регулярно нарушает международные гуманитарные нормы.