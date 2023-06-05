ЕС ввел санкции против 9 россиян в рамках режима "за нарушения прав человека"

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Евросоюз ввел санкции против девяти россиян в рамках режима "за нарушения прав человека". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Официальный журнал Евросоюза".

В черный список в том числе попали замминистра юстиции РФ Олег Свириденко и четыре судьи. ЕС обвинил их в нарушении прав человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом).

Всем им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в странах сообщества подлежат заморозке.

Ранее США расширили санкции против России. В ограничительные списки включили семь физических и одно юридическое лицо. В Минфине уточнили, что Вашингтон подозревает подпавших под санкции в оказании "вредоносного влияния" на Молдавию. В Соединенных Штатах также считают, что семеро граждан связаны с российскими разведывательными службами.

Владимир Путин ранее заявил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. Президент РФ отметил, что противники РФ надеются расчленить ее и использовать в своих корыстных интересах. Однако они не осознают, что национальное и культурное многообразие РФ делает ее сильнее.



Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза