Картаполов сообщил о попытках из США взломать его аккаунт в Telegram

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В понедельник, 5 июня, было совершено более 40 попыток проникнуть в Telegram главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что попасть в аккаунт пытались с 07:30 до 08:00 утра по московскому времени. Заходили злоумышленники с адресов, зарегистрированных в США, Германии, Норвегии, Швейцарии, в других странах.

Сделать это, по мнению парламентария, хотели, чтобы опубликовать в его телеграм-канале дезинформацию. Были ли атаки успешными, он не уточнил.

Картаполов добавил, что всем нужно быть внимательными и руководствоваться только официальной информацией, публикуемой официальными источниками и министерством обороны РФ.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о наличии уязвимости в приложении мессенджера для компьютеров от Apple. Он объяснил, что никакой проблемы нет, а так называемая уязвимость заключается в том, что при наличии на компьютере вредоносного ПО злоумышленники могут через приложение Telegram получить доступ к камере и микрофону устройства.

До этого сообщалось, что ЦРУ США создало телеграм-канал, в котором планирует вербовать россиян. Одна из публикаций была сделана на русском языке. К ней был приложен видеоролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране.

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