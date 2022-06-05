Захарова отреагировала на заявление главы МВД Германии о прослушке чиновников Россией

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая предупредила немецких чиновников об угрозе прослушивания чиновников со стороны России.

"Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова прокомментировала введенные против нее санкции США. Официальный представитель МИД РФ считала, что уже долгое время находится в санкционном списке Минфина США. Также Захарова отметила, что не имеет зарубежных счетов и недвижимости.