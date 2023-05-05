Президент Таджикистана не принял решение о поездке в Москву на День Победы

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон еще не решил, поедет ли он в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

"Президент 9 мая примет участие в церемонии возложения венков к Вечному огню в парке Победы в городе Душанбе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Журналисты узнали у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, планируются ли сокращения программы в связи с недавней попыткой Украины атаковать Кремль, на что тот ответил отрицательно.

Известно, что накануне 9 Мая в Россию прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом также заявил Песков.

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице