Мэр Нижнего Новгорода принял решение о досрочном уходе в отставку

Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода рассказали, что мэр города Владимир Панов досрочно уйдет в отставку, передает РИА Новости.
В среду планируется проведение внеочередного заседания, на котором Панов объявит о сложении с себя полномочий мэра Нижнего Новгорода. Его преемник в настоящий момент неизвестен.
По предварительным данным, Панов освобождается от нынешней должности, чтобы поступить на работу в "Росатом". В пресс-службе администрации города сообщили, что он будет заниматься развитием регионов Северного морского пути.
Владимир Панов занимает пост мэра Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Его кандидатуру предложил на тот момент врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. До этого Панов был депутатом Государственной думы, с 2016 года являясь заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по экологии и охраны окружающей среды. С 2017 года он также был членом Генерального совета партии "Единая Россия".
Ранее в Нижегородской области ввели карантинный режим в трех городах и четырех поселках. Предпринятые меры были связаны с большим количеством зараженных коронавирусом в данных населенных пунктах.
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