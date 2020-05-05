Мэр Нижнего Новгорода принял решение о досрочном уходе в отставку

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В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода рассказали, что мэр города Владимир Панов досрочно уйдет в отставку, передает РИА Новости.

В среду планируется проведение внеочередного заседания, на котором Панов объявит о сложении с себя полномочий мэра Нижнего Новгорода. Его преемник в настоящий момент неизвестен.

По предварительным данным, Панов освобождается от нынешней должности, чтобы поступить на работу в "Росатом". В пресс-службе администрации города сообщили, что он будет заниматься развитием регионов Северного морского пути.

Владимир Панов занимает пост мэра Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Его кандидатуру предложил на тот момент врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. До этого Панов был депутатом Государственной думы, с 2016 года являясь заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по экологии и охраны окружающей среды. С 2017 года он также был членом Генерального совета партии "Единая Россия".

Ранее в Нижегородской области ввели карантинный режим в трех городах и четырех поселках. Предпринятые меры были связаны с большим количеством зараженных коронавирусом в данных населенных пунктах.