Почти 80 зараженных коронавирусом выявлено в Дивеевском монастыре

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Количество заразившихся коронавирусом в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре выросло до 76, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Всего в Дивеевском районе Нижегородской области зафиксировано 77 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, за пределами монастыря обнаружили лишь одного инфицированного коронавирусом. Ранее было известно, что в монастыре зафиксировали 56 случаев заражения COVID-19.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в настоящий момент предпринимаются все усилия для того, чтобы вспышка заражений не перекинулась на соседнее село.

Ранее глава региона сообщил, что с этой недели въезд в Нижегородскую область разрешат либо при наличии прописки, подтверждающей проживание в субъекте, либо при предъявлении экстренного рабочего пропуска.

25 апреля Дивеевский монастырь был закрыт на карантин. В СМИ появилась информация, что причиной стало одновременное заражение 48 сестер религиозного учреждения. Вспышка заболеваний коронавируса возникла, предположительно, в результате проведения большой службы, которая состоялась более двух недель назад.