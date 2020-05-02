Три города и четыре поселка закрыли на карантин в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Семь населенных пунктов закрыли на карантин в Нижегородской области, сообщается на сайте пресс-службы правительства субъекта.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Глеб Никитин. В нем фигурируют города Выкса, Павлово и Кулебаки, а также село Починки и рабочие поселки Мухтолово, Гремячево и Тумботино.
Введение карантина связано с большой численностью зараженных коронавирусом в указанных населенных пунктах. В рамках данного режима запретили проезд в них гражданам, которые не проживают там. Кроме того, местные жители не могут выезжать за пределы этих городов и поселков.
Кроме того, обязательными станут ношение масок и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. В населенных пунктах проведут дополнительную дезинфекцию общественных пространств. Каждое заражение станет предметом расследования его причин, чтобы зафиксировать очаги распространения коронавируса.
Никитин подчеркнул, что то, когда снимут режим самоизоляции, будет зависеть от дисциплины граждан.
"Прошу каждого помочь медикам и воздержаться от лишних поездок и перемещений. Специфика коронавируса в достаточно долгом инкубационном периоде, поэтому если в вашем доме или ближайшем круге общения сейчас все благополучно, то это вовсе не значит, что все в порядке", – отметил Никитин.
Ранее в Нижегородскую область был ограничен въезд для граждан, которые не являются жителями региона. Проехать могут лишь обладатели экстренных рабочих пропусков. На карантине находится и Свято-Троицкий Дивеевский монастырь, где был локализован очаг заражения.
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