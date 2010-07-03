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07:49

В ночь на воскресенье из Газы по Израилю было выпущено около 180 ракет

политика за рубежом

07:49

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Фото: ТАСС/AP/Hatem Moussa

Около 180 ракет было выпущено минувшей ночью из палестинского сектора Газа по территории Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Таймс оф Израэл".

По информации израильских военных, "в последние часы субботы и ранним утром в воскресенье по Израилю было запущено 180 ракет".

При этом общее число ракет, запущенных за сутки по израильской территории, составило 430. В свою очередь израильские силы "минувшей ночью атаковали 60 объектов на территории Газы, доведя число целей до 180".

По данным израильской стороны, целями атак являются тренировочные базы, оружейные цеха и туннели, прорытые под границей в южной части анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ответной реакцией на обстрелы из сектора Газа. Из-за обострения ситуации глава израильского правительства сократил свой визит в США.

25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в израильском селении Мишмерет. Ранения получили семь человек, в том числе дети.

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