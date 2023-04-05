Вице-канцлер Германии назвал отправку войск на Украину красной чертой

Фото: ТАСС/IMAGO/Political-Moments

Нахождение немецких войск на Украине является красной чертой, которую нельзя переходить. Об этом рассказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась", – передает ТАСС слова вице-канцлера.

Отмечается, что 3 апреля Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев. Темами визита являются вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере.

Этот визит вице-канцлера на Украину стал первым после начала спецоперации и в качестве федерального министра. До этого Хабек посещал государство в мае 2021 года в качестве председателя "Зеленых". В то время он подвергся критике из-за требования поставок оборонительного оружия Киеву. Сейчас партия "Зеленых" занимает активную позицию в ФРГ по передаче вооружения Украине.

Ранее Шольц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет. Подобный сценарий станет серьезным вызовом для Германии и ее союзников.

По его словам, власти ФРГ будут делать все, чтобы продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется.



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