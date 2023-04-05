Запад ждет назначения следующего генсека НАТО, не сильно поддерживающего Киев – СМИ

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Политики западных государств рассчитывают на то, что следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса станет европеец, который не слишком воинственно поддерживает украинскую сторону. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Согласно информации западных СМИ, Вашингтон и его союзники также хотят, чтобы новый генсек НАТО мог найти язык со всеми членами Белого дома.

"Но это не все. Следующим главой НАТО должен быть кто-то, кто поддерживает Украину, но не настолько воинственно, чтобы напугать страны, которые боятся спровоцировать Россию", – говорится в сообщении.

Вместе с этим уточняется, что следующим генсеком может стать лишь тот, кто получит одобрение от американской стороны.

В настоящее время действующим генеральным секретарем организации является Йенс Столтенберг. Свой пост он должен будет покинуть осенью этого года.

Ранее в прессе распространилась информация, согласно которой новым генеральным секретарем НАТО может стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам дипломатического источника, некоторые страны – члены Альянса предложили ей возглавить организацию после ухода Столтенберга.



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