Глава ЕК раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций

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В рамках пятого пакета антироссийских санкций Евросоюз введет запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, также будут предприняты меры, направленные на предотвращение участия российских компаний в государственных закупках в Европейском союзе и исключение финансовой поддержки госорганов РФ со стороны самого ЕС в целом и его членов в частности.

Кроме того, новые ограничения предусматривают запрет российским судам заходить в порты стран – членов ЕС, а также некоторые ограничения операторов автомобильного транспорта из России и Белоруссии.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что пятый пакет антироссийских санкций включает индивидуальные рестрикции, ограничения в сферах торговли, транспорта и энергетики. Также стало известно, что Франция и ФРГ готовят отдельные меры против России, в частности, страны намерены отказаться от поставок нефти и газа из РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

