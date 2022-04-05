12:11
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства украинскими националистами российских военнопленных, сообщает ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео момента расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших военнопленных за спиной были связаны руки, что говорит о том, что он умер не во время боевого задания, а будучи уже в плену.
Глава СК поручил следователям выяснить точное место и время видеосъемки, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.
Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине
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