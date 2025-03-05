Sky News: США в воздухе развернули самолеты с вооружением для Украины

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Самолеты США, перевозившие вооружение для Украины, были развернуты прямо в воздухе после приказа о приостановке военной помощи. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Самолеты, направлявшиеся на Украину, были развернуты в воздухе после получения приказа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о приостановке военной помощи было принято в момент, когда США активно перебрасывали технику на Украину.

Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине 4 марта. Как писали СМИ, решение было принято главой Белого дома Дональдом Трампом для давления на украинского президента Владимира Зеленского. Журналисты считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.