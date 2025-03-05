Захарова сообщила об отсутствии конкретных переговоров по Украине

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Конкретных переговоров по Украине в настоящий момент нет. Все из-за запрета украинского лидера Владимира Зеленского вести диалог с российской стороной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на "Форуме в большом городе".

"Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне", – цитирует дипломата РИА Новости.

Тем временем определенные развязки по итогам встреч России и США наметились, однако ряд вопросов еще остается, уточнила Захарова. В этом смысле переговоры идут, контакты существуют, добавила она.

Между тем в Кремле положительно оценили готовность Зеленского сесть за стол переговоров. Однако из-за запрета украинского лидера возникает вопрос, с кем вести диалог, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также назвал Минск лучшим местом для проведения переговоров по урегулированию конфликта.