Макрон выступит с обращением к нации вечером 5 марта

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступит с обращением к жителям страны вечером 5 марта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на социальные сети политика.

Французский лидер отметил, что мир столкнулся с серьезными проблемами и находится в "великой неопределенности", в связи с чем он выступит перед нацией в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому времени).

Детали обращения не были раскрыты Макроном. По данным телеканала BFMTV, трансляцию организуют из Елисейского дворца.

Между тем глава Франции пытался отговорить американского коллегу Дональда Трампа от немедленного прекращения огня на Украине. Он посчитал, что будет лучше установить перемирие на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Макрон вместе с британским премьером Киром Стармером уже выдвигал предложение о введении месячного режима частичного перемирия. Однако это предложение не охватывало ситуацию на земле, так как из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением режима, уточнял политик.