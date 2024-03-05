Британия сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова

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Британская сторона сняла санкции с вышедшего из российского гражданства миллиардера Игоря Макарова. Это следует из документа, опубликованного Минфином Британии.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Игорь Викторович Макаров (ID 15586)", – говорится в сообщении.

Ведомство не пояснило причину такого решения.

В прошлом году Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов антироссийского перечня Сергея Стогниенко. Он упоминался в черном списке как один из членов правления банка "Открытие".

Также британская сторона сняла ограничения с предпринимателя Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом). Причины исключения бизнесмена из черного списка не указывались.

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