05 марта, 21:31Политика
Британия сняла санкции с миллиардера Игоря Макарова
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Британская сторона сняла санкции с вышедшего из российского гражданства миллиардера Игоря Макарова. Это следует из документа, опубликованного Минфином Британии.
"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Игорь Викторович Макаров (ID 15586)", – говорится в сообщении.
Ведомство не пояснило причину такого решения.
В прошлом году Великобритания сняла санкции с одного из фигурантов антироссийского перечня Сергея Стогниенко. Он упоминался в черном списке как один из членов правления банка "Открытие".
Также британская сторона сняла ограничения с предпринимателя Олега Тинькова (признан в РФ иноагентом). Причины исключения бизнесмена из черного списка не указывались.
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