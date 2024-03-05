В Пентагоне заявили, что США не используют истребители F-35 на Украине

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Соединенные Штаты не применяют истребители F-35 на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"США не используют F-35 на Украине", – приводит агентство ответ представителя американского оборонного ведомства.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что первые истребители F-16 могут передать Киеву уже в июне этого года.

Украина объявила набор опытных пилотов для истребителей F-16 – СМИ