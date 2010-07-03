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03:52

Антонов рассказал о реакции РФ на размещение ракет США в Европе

политика за рубежом безопасность

03:52

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия разместит ракеты так, чтобы они покрывали всю Европу в случае появления на континенте оружия США.

При этом, выступая в Центре имени Генри Стимсона в Вашингтоне, он подчеркнул, что необходимо "избежать такой ситуации", передает ТАСС.

"Мы очень сильно обеспокоены тем, что после решения США о выходе из ДРСМД ракеты могут быть размещены на территории их европейских союзников", – сказал посол.

По словам Антонова, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не касается безопасности территории США.

"Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии и ракетах средней и меньшей дальности, то мы говорим о безопасности европейских стран и России", – указал дипломат.

Антонов подчеркнул, что проигравшими после разрыва ДРСМД окажутся страны Европы, которым придется столкнуться с новым вызовом в сфере безопасности.

1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадали развернутые и неразвернутые ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования.

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политика за рубежом безопасность

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