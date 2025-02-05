Фурсенко заявил о попытке недружественных стран возобновить контакты с РФ в науке

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Недружественные страны приняли попытки возобновить контакты с Россией в области науки и начать совместную работу над новыми проектами, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

По его словам, это говорит о значительном изменении политики этих государств по отношению к РФ.

"Я не хочу приводить конкретные примеры, потому что каждый конкретный пример озвученный приведет к тому, что на этих людей, на эти институты набросятся", – цитирует политика РИА Новости.

Тем не менее Фурсенко указал на Германию, однако уточнил, что немецкие представители предприняли "тихие" шаги к возобновлению диалога, чтобы не было "шума".

Между тем Россия частично возобновила работу в Арктическом совете. Российские представители во второй половине 2024 года приняли участие в заседаниях шести рабочих групп ведомства, которые специализируются на вопросах устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

В МИД рассчитывают, что возобновление работы Совета будет продолжено с учетом интересов всех сторон. При этом в МИД уточнили, что Москва всегда выступала за конструктивное взаимодействие в регионе, поэтому и сейчас готова к диалогу.