Правительство Никарагуа заявило о выходе из ФАО ООН

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Власти Никарагуа приняли решение о выходе страны из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Офисы учреждения будут закрыты в Никарагуа в ближайшее время, сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление главы МИД страны Вальдрака Джентске.

Поводом для этого стал опубликованный доклад ФАО "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире – 2024 год". Джентске назвал позицию учреждения "неприемлемой, недопустимой и неуважительной".

Как говорилось в докладе ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3%, около 1,9 миллиона человек. Организация отнесла Никарагуа к числу государств с дефицитом продовольствия.

Правительство страны ознакомилось с докладом, после чего в адрес генсека организации Цюй Дунъюя направили письмо. В нем утверждалось, что власти центральноамериканского государства отвергают документ из-за "отсутствия объективности, методологической строгости, содержания ложной информации и агрессивной тенденции вмешательства".

По мнению никарагуанской стороны, организация сделала шаги, которые направлены на дискредитацию правительства страны и его политику, ориентированную на борьбу с нищетой, развитие потенциала и борьбу за продовольственную безопасность.

Тем временем площадь неплодородных земель на планете составила 15 миллионов квадратных километров, превысив площадь Антарктиды. Деградация почвы в последнее время происходит на Земле со скоростью один миллион квадратных километров в год. По словам ученых, это подрывает усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.