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29 ноября, 14:00

Экономика

Кабмин РФ расширил список стран, подпадающих под продовольственное эмбарго

Фото: 123RF/izubkov

Правительство России расширило перечень стран, которые подпадают под действие продовольственного эмбарго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление.

Теперь вместе с США, Евросоюзом, Канадой, Великобританией, Австралией, Норвегией, Украиной, Албанией, Черногорией, Исландией и Лихтенштейном под действие продовольственного эмбарго подпадает и Новая Зеландия.

В сентябре этого года Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на иностранные санкции в 2014 году.

Согласно документу, запрещается или ограничивается ввоз в Россию некоторых видов мясной, рыбной и сельскохозяйственной продукции, а также сырья и продовольствия, которые произведены в принявшей антироссийские санкции или присоединившейся к ним стране.

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