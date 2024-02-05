05 февраля, 18:51Политика
МИД РФ планирует открыть представительства в Херсонской и Запорожской областях – Лавров
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
МИД России в будущем будет готовить открытие представительств в Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил глава дипведомства Сергей Лавров на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и руководством новых регионов страны, передает ТАСС.
По словам министра, сейчас функции представительства МИД будут осуществляться через представительство в Симферополе.
Ранее сообщалось, что избиркомы в новых регионах России могут разрешить голосовать на выборах президента РФ в марте по украинским паспортам так же, как это было во время единого дня голосования в сентябре 2023 года.
Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продлят действие моратория на штрафы по налоговым правонарушениям. Мера распространится на правонарушения, совершенные с 1 января 2024 года.
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