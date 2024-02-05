В ГД внесут проект об оплате сверхурочной работы в двойном размере

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об обязанности работодателей оплачивать сверхурочную работу в двойном размере с первого часа такой переработки. Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий в ходе посещения Брянского машиностроительного завода.

По его мнению, для заводов, которые поставляют продукцию для нужд СВО, это вдвойне важно.

"От этих парней зависит наша победа... Если человек работает сверхграфика, он не должен отстаивать свое право на заработанные деньги. Все должно быть прозрачно. Мы внесем соответствующий законопроект в Государственную думу", – цитирует политика РИА Новости.

Инициативу направят на заключение в кабмин в ближайшее время. Сегодня, согласно трудовому законодательству, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере, при этом компенсационные и стимулирующие выплаты не учтены в действующем порядке расчета сверхурочной работы. Это дает работодателям возможность не учитывать их при оплате за сверхурочную работу.

Ранее Владимир Путин предложил создать в государстве ежегодную премию "Наставник года". По словам президента, мера поможет повысить статус и престиж наставничества в России. Институт наставничества не должен становиться принудительным, указал российский лидер.

Позже вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что кабмин разработает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят утвердить выплаты за наставничество. После этого поправки будут отрегулированы нормативными актами, поделилась политик.



Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"