Зеленский уволит вместе с Залужным начальника Генштаба Шаптала – СМИ

Фото: wikipedia.org

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала будет уволен вместе с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Уточняется, что отставка Залужного и Шапталы является уже решенным вопросом. Однако, по данным СМИ, на этом перестановки в штабе не закончатся и могут быть уволены другие. В издании уточнили, что этот процесс может пройти в течение этой недели.

В свою очередь, главком ВСУ уже разместил фото в Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вместе с начальником украинского Генштаба.

"Нам еще будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно", – подписал Залужный.

Указ президента Украины об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу недели, с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении еще не было.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии сербского издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.



Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины