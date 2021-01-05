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Политика

13:20

Песков оценил ощущения от критики со стороны Путина

политика общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой со стороны Владимира Путина. Об этом он рассказал в интерью программе "Соловьев Live".

Ведущий спросил у представителя Кремля, как часто он оказывался на грани увольнения.

"Я сталкивался с серьезной критикой президента. <...> Слава богу, не очень [часто]. Но бывают какие-то моменты, которые нужно потом впоследствии корректировать", – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, иногда критика бывает очень жесткой – "жить сразу не хочется", добавил Песков.

Ранее представитель Кремля отреагировал на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о преемнике Путина. По словам Пескова, подобные высказывания не имеют под собой оснований и являются только рассуждениями.

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