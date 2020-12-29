Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:55

Путин смотрит в интернете все, что ему нужно – Кремль

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин смотрит в интернете все, что ему нужно. Об этом телеканалу RTVI сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я бы не сказал, скажем, [что президент –] такой, знаете, пользователь продвинутого уровня, – нет, я не думаю. Но тем не менее все, что ему нужно, он в интернете смотрит", – рассказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне России.

Кроме того, в Кремле оценили заявление об "очищающем эффекте" кризиса. Песков также отметил, что в России принимались пакеты мер поддержки бизнеса – в том числе малых и средний предприятий.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать