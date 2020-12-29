Путин смотрит в интернете все, что ему нужно – Кремль

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Владимир Путин смотрит в интернете все, что ему нужно. Об этом телеканалу RTVI сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я бы не сказал, скажем, [что президент –] такой, знаете, пользователь продвинутого уровня, – нет, я не думаю. Но тем не менее все, что ему нужно, он в интернете смотрит", – рассказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне России.

Кроме того, в Кремле оценили заявление об "очищающем эффекте" кризиса. Песков также отметил, что в России принимались пакеты мер поддержки бизнеса – в том числе малых и средний предприятий.