Источник сообщил о возможной отмене визита Рогозина в США

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Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты Америки может быть полностью отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что причиной отмены поездки может стать позиция определенных политических кругов.

"Это должен был быть ответный визит Дмитрия Рогозина на поездку главы NASA в Россию. Будем надеяться, что NASA удастся решить все политические вопросы и он все же состоится, предложение с их стороны сохраняется", – отметил источник.

Незадолго до этого американское космическое агентство проинформировало Роскосмос о переносе на неопределенный срок запланированного на февраль визита Рогозина в США. При этом причины переноса названы не были.