04 декабря, 15:17

Политика

Захарова заявила, что Россия рассмотрит контрмеры в ответ на санкции Фарерских островов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва рассмотрит возможность принять адекватные ответные меры на присоединение Фарерских островов к санкциям против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном с 2022 года комплекс антироссийских шагов, делали это, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства", – цитирует ее RT.

В это же время новые недружественные действия островов ставят под вопрос приверженность датской автономии взаимному соглашению между СССР и Фарерами от 27 ноября 1977 года. По словам Захаровой, они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества.

Ранее Минфин США ввел новые антироссийские санкции против 5 физических лиц и 7 организаций. В их число вошли дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании Hypercore, а также Media Land и ее дочерняя структура. Помимо этого, в списке находятся хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

Сюжет: Санкции
