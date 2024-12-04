Депутат Иванов призвал бороться с черными психологами

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С черными психологами, у которых нет соответствующего образования, надо бороться на государственном уровне. Такое заявление в разговоре с News.ru сделал председатель движения "Россия Православная", депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Он обратил внимание, что сейчас деятельность таких специалистов не регулируется, также не нужно обязательное лицензирование. В то же время получить на добровольной основе лицензию нельзя, поскольку это не предусмотрено законодательством, пояснил Иванов.

"Получается, что, будь ты профессиональным психологом с высшим образованием или просто дилетантом, который прошел курсы личностного роста, разницы никакой", – добавил Иванов.

По словам депутата, исход работы с такими психологами может быть плачевным и даже смертельным. По его мнению, эти специалисты проводят сомнительные тренинги и курсы, провоцируют граждан на странные поступки, идущие вразрез с привычными ценностями.

Он считает необходимым рассмотреть вопрос о регулировании деятельности психологов. Нужно на законодательном уровне четко определить, кто имеет право оказывать психологическую помощь, обязать специалистов подтверждать квалификацию и устанавливать контроль за их деятельностью, сказал собеседник издания и уточнил, что все аккредитованные психологи должны быть внесены в единый реестр.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ввести дополнительную процедуру верификации для пользователей интернета, предлагающих услуги психолога. После прохождения проверки аккаунт или сообщество специалиста будет получать графическую маркировку "Этому психологу можно доверять". Те страницы, которые не прошли данную верификацию, будут отмечаться как подозрительные.