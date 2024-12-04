Фонд Sequoia: сын Байдена остался должен 300 тыс долларов за аренду жилья

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден не погасил задолженность за аренду жилья в размере 300 тысяч долларов, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на управляющего фонда Sequoia Шона Магуйара.

Именно столько Байден-младший задолжал Магуйару за период с 2019 по 2020 год.

"Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо", – саркастично спросил он в одной из своих соцсетей.

В сентябре прошлого года сыну лидера Штатов были предъявлены обвинения в неуплате налогов, незаконном владении оружием и употреблении наркотиков. Однако недавно Байден-старший помиловал своего сына по нескольким судебным делам, по которым ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Президент США объяснил это тем, что обвинения были политически мотивированны. Поэтому он выразил надежду, что американцы поймут, почему он так поступил. Сын лидера страны также заявил, что допущенные им ошибки использовались с целью унизить семью в политических целях.

