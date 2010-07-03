Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

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Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Об этом рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает "Газета.ру".

"Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", – сказал он.

Токаев отметил, что правительство Казахстана "изначально верило в мудрость и порядочность российского руководства". По мнению казахстанского лидера, единственным правовым документом, который может привести к урегулированию конфликта в Донбассе, остаются Минские соглашения.

Ранее бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий рассказал, что Вашингтон хотел открыть в Крыму свое дипломатическое представительство во времена президента Виктора Ющенко.

В свою очередь, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что активное обсуждение этого вопроса началось еще раньше. Он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.

