Песков заявил, что РФ не передает США карты с реальной линией фронта на Украине

Фото: kremlin.ru

Россия не направляет США карты с обозначениями актуальной линии фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пояснения по картам давались, когда между странами были контакты по данному вопросу.

Представитель Кремля также добавил, что лидеры некоторых стран поздравили Владимира Путина с Днем народного единства. При этом протокол этого не предполагает, поскольку у праздника нет статуса национального.

Песков отметил, что среди поздравивших Путина не было президента США Дональда Трампа.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что оперативно организованная встреча лидеров России и Америки возможна, но сейчас в ней нет необходимости. По его словам, сейчас существует необходимость кропотливой работы над украинским урегулированием.

