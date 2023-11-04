Блинкен заявил, что прекращение огня в Газе приведет к перегруппировке ХАМАС

Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Прекращение огня в секторе Газа предоставит палестинскому радикальному движению ХАМАС возможность перегруппироваться и сделать то, что оно совершило 7 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что подобным образом он ответил на вопрос, как власти Штатов реагируют на призывы союзников поддержать идею режима прекращения огня в Газе.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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