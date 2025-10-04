Минюст попросил Верховный суд РФ ликвидировать "Партию роста"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст попросил Верховный суд (ВС) России ликвидировать "Партию роста". Дата заседания пока не назначена, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВС.

"Партия роста" была создана в 2016 году уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" 24 декабря 2023 года главы партий Алексей Нечаев и Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений.

Окончательное слияние состоялось 19 апреля 2024-го. Объединенная партия сохранила название "Новые люди".

Ранее ВС удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Гражданская инициатива". Как указано в документах, за последние семь лет партия не участвовала в целом перечне выборов, а на некоторые кампании выдвигала и регистрировала кандидатов в недостаточном объеме, поэтому она подлежала ликвидации.