ВКС России нанесли удары по 12 местам базирования боевиков в Сирии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по 12 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии. Об этом со ссылкой на заявление заместителя руководителя ЦПВС капитана 1-го ранга Олега Игнасюка сообщает ТАСС.

"Командованием Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России нанесли удары по 12 выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", – заявил капитан.

Он также сообщил, что Россия фиксирует осложнение гуманитарной обстановки в Сирии из-за ударов Израиля по Ливану. По его словам, за сутки границу Сирии через пункты пропуска пересекли свыше 14,3 тысячи человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. Он подчеркнул, что развитие российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам двух народов и направлено на упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях.