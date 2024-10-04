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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, высказываясь о России, должен вспомнить историю государства и сойти с пути агрессоров, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Во время необъявленного визита в Киев в четверг, 3 октября, Рютте заявил, что Украина станет полноправным членом НАТО, чему Россия не сможет никак помешать.

Ивлев же напомнил, что российские национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, уже пытались не учитывать польские планы, Карл XII, Наполеон и Адольф Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитавшись.

"Широко шагая по пути агрессоров, Рютте рискует порвать штаны и опозориться, игнорируя военную историю и безопасность России", – цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, своими заявлениями генсек Альянса отрабатывает мандат, выданный США на пост вождя в НАТО. При этом Ивлев подчеркнул, что Рютте не изучил устав союза, в частности, 10-ю статью Североатлантического договора, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в этот "агрессивный блок".

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг оставил печальное наследие Рютте. По его словам, в последние годы блок НАТО расширился за счет Финляндии и Швеции, при этом внутри Альянса усиливаются раскол и кризис.

В свою очередь, политолог Алексей Ярошенко отметил, что Столтенберг оставил после себя расколотый и дестабилизированный мир, который стал ареной для западной агрессии против России.

