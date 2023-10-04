В МО Италии заявили об исчерпании возможностей для помощи Украине

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У Рима нет неограниченных ресурсов для помощи Украине. Об этом заявил министр обороны республики Гуидо Крозетто.

По его словам, Италия "сделала очень много", сосредоточившись на системах ПВО, чтобы остановить атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Он подчеркнул, что "дополнительных возможностей нет".

Крозетто, комментируя подготовку восьмого пакета военной помощи, уточнил, что Киев постоянно просит о поддержке. При этом он отметил, что заявление о подготовке нового пакета – это только намерение.

"Мы должны проверить, что мы можем предоставить в сравнении с тем, что им требуется", – сказал он в эфире канала Sky TG24.

До этого вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни сообщил о подготовке восьмого пакета помощи Киеву. Италия предоставила помощь согласно семи пакетам, только один из них подготовило нынешнее правительство.

Перечень поставляемого засекречен, но известно, что в последний пакет вошел зенитный ракетный комплекс Samp-T. Эксперты подчеркнули, что Италия исчерпала запасы оружия, которое может быть передано Украине.

Ранее посол РФ в Риме Алексей Парамонов сказал, что Италия опосредованно стала участником конфликта на Украине на стороне Киева, однако точка невозврата в отношениях с Москвой пока еще не пройдена. Он считает, что под влиянием внешнего давления НАТО Рим оказался односторонне отторгнут от Москвы.

В июле отмечалось, что Италия придерживается Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов и надеется на универсальное использование ее принципов.