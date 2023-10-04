Расширение Евросоюза приведет к его параличу – манифест

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Если Европейский союз расширится до 35 стран, то европейское сообщество может не выдержать. По мнению бывших высокопоставленных европейских политиков, если число стран ЕС вырастет с 27 до 35, то текущие политические и экономические проблемы союза приведут к его параличу, пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованный манифест.

В документе указывается, что странам Евросоюза нужно согласовывать внутреннюю и внешнюю политику, чтобы усилить свою позицию в геополитической обстановке.

"Европейские лидеры должны признать, что текущая социально-экономическая, институциональная и в конечном счете политическая модель ЕС неустойчива в мире, который пережил пандемию COVID-19 и характеризуется горячими и холодными войнами", – считают авторы манифеста.

По их мнению, ЕС не сможет играть важную роль в формировании нового миропорядка, если он не добьется автономии в области безопасности и обороны. Документ подписан 32 европейскими политиками, включая бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.

Сейчас Евросоюз включает в себя 27 стран, а официальный статус кандидатов на вступление имеют еще 8 стран – Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Как сообщалось ранее, Европейский союз может начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в декабре этого года. А если она все же вступит в союз, то Киеву могут выделить порядка 186 миллиардов евро в течение 7 лет.

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