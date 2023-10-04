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04 октября, 14:39

Политика

ВС РФ уничтожили вражескую РЛС П-18 в Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за минувшие сутки ликвидировали украинскую мобильную радиолокационную станцию П-18 в Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в рамках ежедневной сводки.

"В районе населенного пункта Кринички Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в 114 районах.

Ранее стало известно, что истребители ВКС РФ сбили над Днепропетровской областью, в районе населенного пункта Солдатское, украинский истребитель МиГ-29.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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