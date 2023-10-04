Комиссию по выдаче удостоверений участников СВО бойцам ЧВК "Вагнер" создали при МО РФ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Специализированная комиссия, которая будет выдавать удостоверения участников спецоперации бойцам ЧВК "Вагнер", создана при Министерстве обороны РФ. Об этом сообщила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Сейчас решены вопросы, наконец-то, по ЧВК "Вагнер". <…> Было принято решение, как раз по нашей инициативе, от Министерства обороны, что будет создана специализированная комиссия", – приводит ее слова ТАСС.

Цивилева уточнила, что ЧВК договорилась с Минобороны о том, что бойцы "Вагнера", имеющие подтвержденные ранения и государственные награды будут получать удостоверения в облегченном режиме.

Ранее сообщалось, что 28 сентября Владимир Путин провел в Кремле встречу с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и отставным полковником Андреем Трошевым, входившим в руководство ЧВК "Вагнер". Обращаясь к полковнику в отставке, президент напомнил, что на последней встрече с ним на Трошева было возложено решение вопросов, связанных с формированием вооруженных добровольческих объединений для участия в СВО.



СК подтвердил смерть Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области